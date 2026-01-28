Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili ilk görüşmede Arjantinli yıldızın talebi netleşti.

ICARDI'NİN GALATASARAY'DAN İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına dair belirsizlik sürerken, önemli bir temas gerçekleşti. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

İLK GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan ilk görüşmede Dursun Özbek, Icardi'yi çok sevdiklerini ve sarı-kırmızılı kulüpte yoluna devam etmelerini istediklerini dile getirdi. Elio Pino ise Mauro Icardi'nin beklentisini net şekilde aktardı.

"DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR"

Menajer Pino'nun, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Arjantinli yıldızın önceliğinin forma süresi olduğu vurgulandı.

PARA KONUŞULMADI

Yapılan görüşmede maaş ve sözleşme süresiyle ilgili herhangi bir pazarlık yapılmadığı belirtildi. Tarafların birbirini dinlediği bu ilk temasın olumlu geçtiği ve ilerleyen süreçte sözleşme uzatma görüşmelerinin devam edeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Gelecek ay 33 yaşına girecek olan Mauro Icardi, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 1360 dakika süre aldı. Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.