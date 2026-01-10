Haberler

Yok böyle sevinç! 6. Lig ekibi Premier Lig takımını eledi, ortalık bayram yerine döndü

Yok böyle sevinç! 6. Lig ekibi Premier Lig takımını eledi, ortalık bayram yerine döndü
Güncelleme:
FA Cup'ta büyük sürpriz yaşandı. İngiltere'nin 6. Lig ekiplerinden Macclesfield, Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek kupada bir üst tura çıktı. Bu sonuç, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Macclesfield tarafında ise galibiyet sonrası büyük sevinç yaşandı ve şehirde kutlamalar başladı.

  • Macclesfield, FA Cup'ta Crystal Palace'ı 2-1 yenerek tur atladı.
  • Crystal Palace, FA Cup'ta elendi.
  • Macclesfield, FA Cup'ta tur atladıktan sonra kutlamalar yapıldı.

FA Cup'ta günün en dikkat çeken sonucu Macclesfield'dan geldi. İngiltere'nin alt lig ekiplerinden Macclesfield, güçlü rakibi Crystal Palace karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

PREMİER LİG DEVİNE ŞOK

Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace, karşılaşmada geri düşmenin şokunu yaşadı. Macclesfield'ın etkili oyunuyla gelen goller sonrası Palace'ın geri dönüş çabası yeterli olmadı ve kupa macerası sona erdi.

TARİHİ ZAFERİN ARDINDAN KUTLAMA

Macclesfield cephesinde galibiyetin ardından büyük sevinç yaşanırken, tribünlerde ve şehirde kutlamaların başladığı belirtildi. FA Cup'ta tur atlayan alt lig ekibi, yeni rakibini beklemeye geçti.

