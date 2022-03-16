Yok böyle performans! Fenerbahçe'de yeri doldurulamayacak tek isim Altay Bayındır

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı parmak ısrıtıyor. 23 yaşındaki kaleci bu sezon ligde 29 maçın 15'inde sahada yer aldı.

Sarı-lacivertliler bu sezon topladığı 50 puanın 32'sini Altay'ın sahada olduğu müsabakalarda elde etti. Sercan Hamzaoğlu'nun istatistik haberinde; Altay'ın oynamadığı 14 maçta ise sadece 18 puan toplanabildiği görüldü.

DÖNER DÖNMEZ KATKI

Fenerbahçe, 3.5 aylık sakatlıktan sonra sahalara dönen Altay Bayındır'ın forma giydiği 5 maçta 13 puan aldı. Sarı-lacivertliler, Altay'sız maçlarda 24 puan kaybetti. Öte yandan 23 yaşındaki file bekçisi asist yapan tek kaleci oldu.

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