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Yok böyle performans! Fenerbahçe'de yeri doldurulamayacak tek isim Altay Bayındır

Spor
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Sakatlığı atlatıp formasına kavuşan Altay Bayındır, Fenerbahçe'deki yükselişin en büyük mimarlarından oldu. Fenerbahçe, topladığı 50 puanın 32'sini Altay Bayındır'ın kaleyi koruduğu maçlarda topladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı parmak ısrıtıyor. 23 yaşındaki kaleci bu sezon ligde 29 maçın 15'inde sahada yer aldı.

Sarı-lacivertliler bu sezon topladığı 50 puanın 32'sini Altay'ın sahada olduğu müsabakalarda elde etti. Sercan Hamzaoğlu'nun istatistik haberinde; Altay'ın oynamadığı 14 maçta ise sadece 18 puan toplanabildiği görüldü.

Yok böyle performans! Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye inanılmaz katkı

DÖNER DÖNMEZ KATKI

Fenerbahçe, 3.5 aylık sakatlıktan sonra sahalara dönen Altay Bayındır'ın forma giydiği 5 maçta 13 puan aldı. Sarı-lacivertliler, Altay'sız maçlarda 24 puan kaybetti. Öte yandan 23 yaşındaki file bekçisi asist yapan tek kaleci oldu.

Spor

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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