Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

GALİBİYET 90+1'DE KAÇTI

Estadio da Luz'daki karşılaşmada Benfica, 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Casa Pia, maçın son anlarında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

66. dakikada Tomas Araujo'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Casa Pia, 90+1'de Renato Nhaga'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.

BENFICA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Benfica, 81. dakikada Leandro Barreiro ile bir gol daha buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Casa Pia ise 65. dakikada Cassiano'nun penaltı atışından yararlanamadığı pozisyonda büyük bir fırsatı kaçırdı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Benfica puanını 25'e, Casa Pia ise 9'a yükseltti. Ligin 12. haftasında Benfica Nacional deplasmanına, Casa Pia ise sahasında Alverca'ya konuk olacak. Benfica taraftarları, son dakikada yenen golle kaçan galibiyete büyük tepki gösterdi.