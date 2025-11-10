Haberler

Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Güncelleme:
Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile 2-2 berabere kaldı. Benfica, maçın 17. ve 60. dakikalarında goller bulmasına rağmen Casa Pia'nın 66. dakikada kendi kalesine gol atması ve 90+1. dakikada skoru 2-2'ye getirmesiyle galibiyeti kaçırdı. Benfica'nın 81. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonuçla Benfica puanını 25'e, Casa Pia ise 9'a yükseltti.

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

GALİBİYET 90+1'DE KAÇTI

Estadio da Luz'daki karşılaşmada Benfica, 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Casa Pia, maçın son anlarında müthiş bir geri dönüşe imza attı.

66. dakikada Tomas Araujo'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Casa Pia, 90+1'de Renato Nhaga'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.

BENFICA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Benfica, 81. dakikada Leandro Barreiro ile bir gol daha buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Casa Pia ise 65. dakikada Cassiano'nun penaltı atışından yararlanamadığı pozisyonda büyük bir fırsatı kaçırdı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Benfica puanını 25'e, Casa Pia ise 9'a yükseltti. Ligin 12. haftasında Benfica Nacional deplasmanına, Casa Pia ise sahasında Alverca'ya konuk olacak. Benfica taraftarları, son dakikada yenen golle kaçan galibiyete büyük tepki gösterdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

İyi oldu sana morinho

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Portekiz'in fatih Terim'i

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıB. Y.:

Zavallı. Real Madrid başkanının dediği gibi kendi seviyesine dönmüş. Darısı Real Madrid in başına umarım onları da Benfica ile beraber konferans Ligi'nde birlikte mücadele ederken görürüz yada sadece kendi liglerin de ....

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Yılmaz:

"Special one" mış.hahaaaaaaaa.beter ol.egoist adam.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
