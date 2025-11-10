Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı
Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile 2-2 berabere kaldı. Benfica, maçın 17. ve 60. dakikalarında goller bulmasına rağmen Casa Pia'nın 66. dakikada kendi kalesine gol atması ve 90+1. dakikada skoru 2-2'ye getirmesiyle galibiyeti kaçırdı. Benfica'nın 81. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonuçla Benfica puanını 25'e, Casa Pia ise 9'a yükseltti.
- Benfica, Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Casa Pia ile yaptığı maçı 2-2 berabere tamamladı.
- Casa Pia, maçın 90+1. dakikasında Renato Nhaga'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
- Benfica'nın 81. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, sahasında Casa Pia ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
GALİBİYET 90+1'DE KAÇTI
Estadio da Luz'daki karşılaşmada Benfica, 17. dakikada Georgiy Sudakov ve 60. dakikada Vangelis Pavlidis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Casa Pia, maçın son anlarında müthiş bir geri dönüşe imza attı.
66. dakikada Tomas Araujo'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Casa Pia, 90+1'de Renato Nhaga'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.
BENFICA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Benfica, 81. dakikada Leandro Barreiro ile bir gol daha buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Casa Pia ise 65. dakikada Cassiano'nun penaltı atışından yararlanamadığı pozisyonda büyük bir fırsatı kaçırdı.
PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR
Bu sonuçla Benfica puanını 25'e, Casa Pia ise 9'a yükseltti. Ligin 12. haftasında Benfica Nacional deplasmanına, Casa Pia ise sahasında Alverca'ya konuk olacak. Benfica taraftarları, son dakikada yenen golle kaçan galibiyete büyük tepki gösterdi.