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Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi West Ham 2-1'lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, karşı karşıya geldi. Prag'da oynanan karşılaşmayı West Ham 2-1 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

İkinci yarıya iyi başlayan West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi. West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma zafere uzanmıştı. İtalyan ekibi, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götüren ilk takım unvanını kazanmıştı.

Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

West Ham United Spor Haberler

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