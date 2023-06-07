Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
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UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi West Ham 2-1'lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.
UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, karşı karşıya geldi. Prag'da oynanan karşılaşmayı West Ham 2-1 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi. West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma zafere uzanmıştı. İtalyan ekibi, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götüren ilk takım unvanını kazanmıştı.