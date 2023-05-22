Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle Romanya'da şampiyonluğa ulaştı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, tarihi bir maç sonunda Romanya'da şampiyon oldu. En yakın takipçisi Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanan Farul Constanta, yeni adıyla ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Romanya Ligi play-off grubunda oynanan karşılaşmada Farul Constanta, sahasında en yakın takipçisi Steaua Bükreş'i ağırladı. Mücadeleyi Hagi'nin öğrencileri Constanta 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Rumen ekibine şampiyonluğu getiren golleri Mateus Criciuma, Tudor Baluta ve Louis Munteanu kaydetti.

Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle şampiyonluğa ulaştı

Farul Constanta, bu galibiyetle yeni adıyla Romanya'da ilk şampiyonluğunu kazandı. Daha önce Viitorul Constanta ismiyle ligde mücadele eden ekip, 2016-2017 sezonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle şampiyonluğa ulaştı

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı. Rumen hoca daha önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kaldırırken, Romanya'da ise 3 kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Haberler.com - Spor

Gheorghe Hagi Romanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title