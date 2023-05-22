Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle Romanya'da şampiyonluğa ulaştı
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Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, tarihi bir maç sonunda Romanya'da şampiyon oldu. En yakın takipçisi Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanan Farul Constanta, yeni adıyla ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Romanya Ligi play-off grubunda oynanan karşılaşmada Farul Constanta, sahasında en yakın takipçisi Steaua Bükreş'i ağırladı. Mücadeleyi Hagi'nin öğrencileri Constanta 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.
Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Rumen ekibine şampiyonluğu getiren golleri Mateus Criciuma, Tudor Baluta ve Louis Munteanu kaydetti.
Farul Constanta, bu galibiyetle yeni adıyla Romanya'da ilk şampiyonluğunu kazandı. Daha önce Viitorul Constanta ismiyle ligde mücadele eden ekip, 2016-2017 sezonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı.
Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı. Rumen hoca daha önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kaldırırken, Romanya'da ise 3 kez kupa kazanma başarısı gösterdi.