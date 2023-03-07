Yok böyle maç! Nefes kesen mücadelenin galibi Pendikspor
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Pendikspor, 3-2'lik skorla kazandı. 90. dakikasına 1-1 girilen mücadelede Pendikspor, Tuzlaspor'u 90+17. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor, evinde Tuzlaspor'u konuk etti. 5 golün çıktığı ve son dakikaların nefes kestiği maçı Pendikspor kazandı.
MÜCADELE NEFESLERİ KESTİ
Ev sahibi Pendikspor, 20. dakikada Aias Aosman'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Tuzlaspor, 86. dakikada James Adeniyi'nin penaltısı ile skoru eşitledi. 90+2. dakikada Regattin'in golüyle Pendikspor tekrar öne geçti. Tuzlaspor, 90+13. dakikada Bünyamin Yürür'ün golüyle skora yeniden dengeye getirdi. Pendikspor, 90+17. dakikada Hasan Kılıç'ın golüyle 3 puana uzandı. Mücadelede ilk yarı ve ikinci yarı toplam 27 dakika uzatma oynandı.
PUAN DURUMLARI
Nefes kesen mücadelenin ardından Pendikspor puanını 43 yaparak 3. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 25 puanla 13. sırada bulunuyor.