Haberler

Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı

Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, iki takımın da ligden çekilmesi nedeniyle oynanmadı ve hükmen galip de ilan edilemedi.

  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, her iki takımın da ligden çekilmesi nedeniyle oynanmadı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, iki takımın da ligden çekilmiş olması nedeniyle bu maçta hükmen galibiyet kararı veremedi.
  • Yeni Malatyaspor, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle ekonomik ve kadro sıkıntıları nedeniyle ligden çekildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşması gerçekleşmedi. Her iki takımın da ligden çekilmesi nedeniyle maç için hükmen galibiyet kararı da verilemedi.

KARŞILAŞMA OYNANAMADI

Normal şartlarda fikstürde yer alan mücadele, iki kulübün de daha önce ligden çekildiğini açıklaması nedeniyle oynanamadı. Bu nedenle iki takım da sahaya çıkmadı.

TFF FARKLI BİR KARAR ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce ligden çekilen takımların rakiplerini hükmen galip ilan etmişti. Ancak bu karşılaşmada iki takımın da ligden çekilmiş olması nedeniyle federasyon hükmen galibiyet kararı veremedi.

DEPREMİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen kulüplerden biri olan Yeni Malatyaspor, yaşadığı ekonomik ve kadro sıkıntıları nedeniyle ligden çekilmek zorunda kaldı. Transfer yasakları ve mali kriz nedeniyle takımın sahaya çıkaracak oyuncu bulamadığı belirtildi.

Yeni Mersin İdmanyurdu ise mali sorunlar nedeniyle deplasman masraflarını karşılayamadı. Üst üste iki deplasmana gidemeyen kulüp, bu nedenle küme düşürüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

