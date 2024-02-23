Taraftar ne dese haklı! Zahanın maç sonu yaptığına bakın

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın Sparta Prag yenilgisi sonrası ıslık çalarak stattan ayrıldığı görüldü. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.

Süper Lig devi Galatasaray Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı.

STATTAN ISLIK ÇALARAK AYRILDI

Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir video ise çok konuşuldu. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın stattan ıslık çalarak keyifli bir şekilde çıktığı görüldü.

ZAHA'NIN GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 33 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Wilfried Zaha Sparta Prag Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Erhan Sarac:

Zuuuuhahahhaa hakem yabancı olunca elendiler

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Temel Temel:

Başkası başkasının eşeğini Türkü çağırarak ararmış.

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