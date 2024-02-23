Taraftar ne dese haklı! Zahanın maç sonu yaptığına bakın
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın Sparta Prag yenilgisi sonrası ıslık çalarak stattan ayrıldığı görüldü. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.
Süper Lig devi Galatasaray Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı.
STATTAN ISLIK ÇALARAK AYRILDI
Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir video ise çok konuşuldu. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın stattan ıslık çalarak keyifli bir şekilde çıktığı görüldü.
ZAHA'NIN GALATASARAY KARNESİ
Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 33 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.