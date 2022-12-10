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Yok artık Weghorts! Beşiktaşlı golcü oyuna girdi, Messi'nin dünyasını başına yıktı

Spor Haberleri

Yok artık Weghorts! Beşiktaşlı golcü oyuna girdi, Messi'nin dünyasını başına yıktı

Beşiktaşlı Weghorst iki gol attı, Hollanda'yı Arjantin karşısında 2-0'den 2-2'ye getirdi. 78'de oyuna giren Weghorts, 83 ve 90+10'da attığı gollerle Arjantin'e büyük darbe vurdu.

Dünya Woot Weghorts'un akılalmaz performansını konuşuyor. Arjantin maçında 78. dakikada oyuna alınan Beşiktaş'ın golcüsü, Lionel Messi'nin dünyasını başına yıktı.

SON SANİYEDE YAPTI

Weghorts, takımı 2-0 gerideyken 83. dakikada attığı şık kafa golüyle Hollanda'yı umutlandırdı. Maçta 10 dakika uzatma verildi. Uzatmanın son saniyesinde yine Weghorts sahneye çıktı.

Yok artık Weghorts! Beşiktaş'ın golcüsü oyuna girdi, Messi'nin dünyasını başına yıktı

MESSİ DONDU KALDI

90+10'da frikik kazanan Hollanda, müthiş bir organizasyon yaptı. Barajın içine saklanan Weghorts, Blind'in attığı pası ağlara gönderdi. Yarı finale çıkmak için saniyeleri sayan Messi, Weghorts'un performansıyla dondu kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Wout Weghorst Lionel Messi Beşiktaş Spor Haberler

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