Yok artık Semih! Bütün ülke onu konuşuyor

Süper Lig devi Beşiktaş'tan kiralık olarak Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan maçındaki performansıyla İtalya'da gündem oldu.

İTALYA'DA MANŞETLERDE

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde kiralık olarak Cagliari'ye gitmişti. Performansıyla kısa sürede dikkat çeken Semih, kulübe yakın basın organlarında manşetlerden düşmüyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA PARLADI

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu maçında Ümit Milli Takım, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Semih, oyunuyla fark yarattı.

İTALYAN BASININDAN ÖVGÜ

İtalyan basını genç golcü için, "Türk hücum üçlüsünün en aktif oyuncularından biriydi" yorumunu yaptı. Haberde, Semih'in gösterdiği olumlu sinyallerin Cagliari için umut verici olduğu vurgulandı.