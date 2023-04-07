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Yok artık! Pique'nin Shakira'yı aldattığı genç kadın, dünyaca ünlü teknik adamla gizlice aşk yaşıyor

Spor Haberleri

Shakira ile evliliğini bitiren Gerard Pique'nin Chia ile yaşadığı aşk gündemdeki sıcaklığını korurken inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazdı.

Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile evliliğini bitirmesine neden olan aşkı Chia için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yok artık! Pique'nin Shakira'yı aldattığı genç kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor

GUARDİOLA İLE AŞK YAŞIYOR

Sport'ta yer alan habere göre Chia, Pique'ye sadık kalmadı ve Pep Guardiola ile bir aşka başladı. Guardiola'nın, çocuklarıyla aynı okula giden Chia'nın bu şekilde tanıştığı belirtildi.

Yok artık! Pique'nin Shakira'yı aldattığı genç kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor

CHIA DA ALDATILMIŞ

Guardiola ile aşka başladığı iddia edilen Chia'nın, Pique'nin Shakira'ya yaptığı gibi kendisini de aldattığı ve bu sebeple intikam aldığı da iddialar arasında. Bu aşk sarmalı başta, İspanyol medyası olmak üzere dünya basınında gündemin bir numaralı konusu oldu.

Yok artık! Pique'nin Shakira'yı aldattığı genç kadın, Guardiola ile aşk yaşıyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Josep Guardiola Gerard Piqué Shakira Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Poyraz:

Avrupa bu fark etmez

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