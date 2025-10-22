Haberler

Yok artık Osimhen! 3 dakikada kulüp tarihine geçti

Yok artık Osimhen! 3 dakikada kulüp tarihine geçti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, tarihi bir başarıya imza attı. Nijeryalı futbolcu, Bodo/Glimt karşılaşmasında attığı golle kulüp tarihine geçti.

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında maça hızlı başladı. Mücadelenin 3. dakikasında sahneye çıkan Victor Osimhen, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU GEÇTİ

Bu gol, Osimhen için sadece bir skor anlamına gelmedi. Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla üst üste 7 Avrupa maçında gol atarak kulüp tarihine geçti.

2012 yılında üst üste 6 Avrupa maçında gol atan Burak Yılmaz'ın rekorunu geride bırakan Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa kupalarındaki en istikrarlı golcüsü unvanını elde etti.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Osimhen'in bu performansı, hem Galatasaray taraftarlarının hem de futbol otoritelerinin büyük takdirini kazandı. Nijeryalı golcü, formunu sürdürmesi halinde Avrupa arenasında yeni rekorlara da imza atabilir.

