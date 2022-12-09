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Yok artık Neymar! Pele'nin rekorunu egale etti

Spor Haberleri

Brezilya'nın yıldızı Neymar, Hırvatistan'a attığı fantastik golle tarihe geçti. Neymar, 77 golle Brezilya tarihinin en golcüsü olan Pele'nin rekorunu egale etti.

Brezilya'nın kaptanı Neymar, Hırvatistan'a attığı golle gündemi altüst etti. Verkaç yaparak ceza sahasına giren ve Hırvat futbolcuları aklını başından alan Neymar, kaleci Livakovic'i de çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.

Yok artık Neymar! Pele'nin rekorunu egale etti

PELE'Yİ YAKALADI

Brezilya Milli Takımı'nın 77 golle en golcüsü olan Pele'nin rekoru Neymar tarafından egale edildi. Neymar, 77 gole ulaşarak efsaneyi yakaladı. Neymar, Pele sevinciyle gol kutlamasını yaparak hasta yatağındaki efsaneye selam yolladı.

Yok artık Neymar! Pele'nin rekorunu egale etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Neymar Pele Spor Haberler

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