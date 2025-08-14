Yok artık Muslera! Yeni takımında neler yapıyor neler

Yok artık Muslera! Yeni takımında neler yapıyor neler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yok artık Muslera! Yeni takımında neler yapıyor neler
Haber Videosu

Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla dikkat çekti. Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Muslera, takımının 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, Arjantin'de de adından söz ettirmeye başladı.

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, yeni takımında çıktığı Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla alkış topladı.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Uruguaylı file bekçisi, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasında başrol oynadı.Muslera, maçta 5 kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu oldu.

Serinin ilk ayağında avantajı kapan Estudiantes, 20 Ağustos Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanşta çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

GALATASARAY'DA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Galatasaray'da tam 14 sezon forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Uruguaylı kaleci, performansıyla Arjantin'de de şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Yasaklı şarkı yüzünden ortalık karıştı! Kadınları kimse ayıramadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGokhan Ozcan:

Hayret fenerbahçe almaya yeltenmedi :D:D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.