Yok artık Muslera! Yeni takımında neler yapıyor neler
Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla dikkat çekti. Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Muslera, takımının 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, Arjantin'de de adından söz ettirmeye başladı.
Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, yeni takımında çıktığı Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla alkış topladı.
MAÇIN OYUNCUSU OLDU
Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Uruguaylı file bekçisi, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasında başrol oynadı.Muslera, maçta 5 kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu oldu.
Serinin ilk ayağında avantajı kapan Estudiantes, 20 Ağustos Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanşta çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.
GALATASARAY'DA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU
Galatasaray'da tam 14 sezon forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Uruguaylı kaleci, performansıyla Arjantin'de de şimdiden adından söz ettirmeye başladı.