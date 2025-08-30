Yok artık Muslera! 39 yaşında neler yapıyor neler

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine Arjantin ekibi Estudiantes'te devam eden Fernando Muslera, yeni takımında fırtına gibi esiyor.

BÜTÜN ÜLKE ONU KONUŞUYOR

Sarı-kırmızılılarda birçok şampiyonluk yaşayan Uruguaylı kaleci, sözleşmesinin bitimiyle Türkiye'ye veda etmişti. Estudiantes formasıyla kısa sürede büyük etki yaratan 39 yaşındaki eldiven, Arjantin basınında geniş yer buldu.

Çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Muslera, takımının çıkışında başrol oynadı. Arjantin medyası, "Estudiantes tökezleyen bir takımdan galibiyet serisi yakalayan bir ekibe dönüştü. Muslera'nın güven veren performansı savunmaya da güç kattı" ifadeleriyle tecrübeli kaleciyi övdü.

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes'te şu ana kadar 9 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapatan 39 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 8 gole ise engel olamadı.