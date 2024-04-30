Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak

Nba takımlarından Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in kontratını maksimum sözleşmeyle 3 sene daha uzatmak ve bu yazLeBron'un oğlu Bronny James'i draft etmek istiyor.

OĞLUYLA BERABER OYNAYACAK

The Athletic'in haberine göre Lakers, LeBron'un uzun zamandır oğluyla birlikte oynama arzusunu gerçekleştirmek için Haziran ayındaki 2024 NBA Draft'ında Bronny James'i seçmeyi düşünüyor. James, 2022'de The Athletic'e "Son yılımı oğlumla oynayacağım" açıklamasını yapmıştı.

3 YIL İÇİN 164 MİLYON DOLAR

The Athletic ayrıca Lakers'ın 40 yaşındaki LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı plandığını aktardı.

OĞLU BRONNY, BU YAZ DRAFT'A GİRECEK

Sierra Canyon'daki lise eğitiminin ardından 2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne giden Bronny, Temmuz 2023'te antrenman sırasında kalp krizi geçirerek kritik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Beş aylık bir aradan sonra parkelere dönen Bronny, sezonunu tamamladıktan sonra bu ayın başında 2024 NBA Draftına katılacağını duyurmuştu.