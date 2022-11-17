Yok artık, kimsede akıl bırakmadı! Beşiktaş'la anılan Ziyech, orta sahanın gerisinden gol attı
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Fas Milli Takımı'nın yıldızı Hakim Ziyech, Gürcistan'a attığı golle dünyayı kendine hayran bıraktı. Beşiktaş'la anılan Ziyech'in orta sahanın gerisinden attığı gol futbol dünyasında gündemin zirvesine oturdu.
Hakim Ziyech'in attığı gol gündemi derinden salladı. Fas Milli Takımı'nın yıldızı, Gürcistan'ı 3-0 mağlup ettikleri hazırlık maçında inanılmaz bir gol kaydetti.
TEREDDÜT ETMEDİ
29. dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Ziyech, kalecinin önde olduğunu görüp topu kaleye gönderdi. Topun ayaktan çıkması ve kaleyle buluşması o kadar hızlı oldu ki kimse golü ne olup bittiğini anlayamadı.
BEŞİKTAŞLILAR HEYECANLI
Chelsea'den ayrılması beklenen Ziyech'in gösterdiği performans Beşiktaş taraftarının iştahını kabarttı. Dele Alli transferiyle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın Ziyech transferine ağırlık verme ihtimali hayli kuvvetli.