Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile yararlanamadığımız pozisyon taraftarları bir hayli üzdü.

HAKEM "PENALTI YOK" DEDİ

Mücadelenin 6. dakikasında Zeki Çelik'in ortasında ceza sahası içinde bomboş kalan Kerem Aktürkoğlu, topa düzgün bir vuruş yapamadı ve yerde kaldı. Penaltı itirazlarının yapıldığı anlarda hakem oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon;