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Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Maçın başında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde kaçırdığı pozisyon büyük hayal kırıklığı yarattı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile yararlanamadığımız pozisyon taraftarları bir hayli üzdü.

HAKEM "PENALTI YOK" DEDİ

Mücadelenin 6. dakikasında Zeki Çelik'in ortasında ceza sahası içinde bomboş kalan Kerem Aktürkoğlu, topa düzgün bir vuruş yapamadı ve yerde kaldı. Penaltı itirazlarının yapıldığı anlarda hakem oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon;

Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor

Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kerem Aktürkoğlu Portekiz Türkiye Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (11)

Kemal Demir:

Hakan ve Kerem Abdülkerim Samet gibi adamların milli takımda işi nedir ya Hakan in bu takımda faydalı bir.isi.yaptigini gören var mi

16
1
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Bandorma:

Kesinlikle dogru hatta formsuz Baris ta eklenmeli…

yanıt0
yanıt1
Nuri Aga:

Yok.

yanıt0
yanıt0
Sinan Bulduk:

Evet , orta sahada Kemal Demir olmalı..Kerem’in yerinde de Bandorma forma giymeli..

yanıt0
yanıt0
umut mergen:

takim çöp topla ilgileri yok oyuncularin milyon dolarlar eroular aliyor

11
0
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Derman ol:

karşıya deyil kkendi kendilerine kol atıyorlar

11
0
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Bandorma:

Arda olmayinca gol umududa pek yok gibi…

3
2
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ismail Yasin:

fazla kibirlenmenin sonucu rezil OLMAK

4
0
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Nuri Aga:

Gürcistan ı yenince havalara girdik

yanıt0
yanıt0
Mustafa Kaya:

ilk macda gördük kötüyüz

1
0
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