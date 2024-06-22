Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Maçın başında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde kaçırdığı pozisyon büyük hayal kırıklığı yarattı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile yararlanamadığımız pozisyon taraftarları bir hayli üzdü.
HAKEM "PENALTI YOK" DEDİ
Mücadelenin 6. dakikasında Zeki Çelik'in ortasında ceza sahası içinde bomboş kalan Kerem Aktürkoğlu, topa düzgün bir vuruş yapamadı ve yerde kaldı. Penaltı itirazlarının yapıldığı anlarda hakem oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon;