Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da devam etmeyeceğini ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini Portekiz kulübüne iletti. Fenerbahçe, Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, Portekiz kulübü, Şampiyonlar Ligi play-off maçlarından önce oyuncuyu satmak istemiyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz kulübü, milli futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünse de Şampiyonlar Ligi play-off maçlarından önce oyuncuyu vermek istemiyor.
BENFICA İLE FENERBAHÇE EŞLEŞECEK
Eğer Fenerbahçe, Feyenoord'u elerse, transfer süreci biraz daha uzayabilir. Çünkü bu durumda play-off'ta büyük ihtimalle Benfica ile Fenerbahçe eşleşecek.
Benfica bu konudaki tavrını da sarı-lacivertli yönetime iletti. Kanarya, Feyenoord'u elerse transfer süreci biraz daha uzayabilir. Çünkü bu durumda play-off'ta büyük ihtimalle Benfica ile Fenerbahçe eşleşecek.
KEREM RESTİ ÇEKTİ
Yıldız futbolcu ise Fenerbahçe için adeta gemileri yaktı ve Benfica'da devam etmeyeceğini, sarı-lacivertli kulüpte oynamak istediğini Portekiz kulübüne iletti.