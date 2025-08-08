Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz kulübü, milli futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünse de Şampiyonlar Ligi play-off maçlarından önce oyuncuyu vermek istemiyor.

BENFICA İLE FENERBAHÇE EŞLEŞECEK

Eğer Fenerbahçe, Feyenoord'u elerse, transfer süreci biraz daha uzayabilir. Çünkü bu durumda play-off'ta büyük ihtimalle Benfica ile Fenerbahçe eşleşecek.

KEREM RESTİ ÇEKTİ

Yıldız futbolcu ise Fenerbahçe için adeta gemileri yaktı ve Benfica'da devam etmeyeceğini, sarı-lacivertli kulüpte oynamak istediğini Portekiz kulübüne iletti.