Yok artık Icardi! Galatasaray'ın süper yıldızı bir ilki başardı

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 7 golünü atan ilk futbolcu olmayı başardı. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da Jardel, Baros ve Gomis'ten sonra 20 golü geçen ilk futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Mücadelenin 7. dakikasında topu ağlara gönderen Mauro Icardi rekor kırdı. Arjantinli forvet, bu golün ardından 38'de yine sahneye çıktı ve 2-1 öne geçirdi.

ÜST ÜSTE 7 GOL ATAN İLK FUTBOLCU

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 7 golünü atan ilk futbolcu olmayı başardı. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da Jardel, Baros ve Gomis'ten sonra 20 golü geçen ilk futbolcu oldu.

BONSERVİSİ PSG'DE

Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, ligin tamamlanmasıyla kulübüne dönecek. Aslan, Icardi'nin bonservisini almak için pazarlıklara devam ediyor.