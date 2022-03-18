Yok artık Emre Mor! Hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Karagümrük tarihine geçti

Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken tüm goller Emre Mor'dan geldi.

EMRE MOR'DAN İLK HAT-TRICK

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor attı ve hat-trick yaptı. Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

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