Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında sergilediği performansla adeta fark yarattı. 0-0 sona eren maçta kalesini gole kapatan yıldız file bekçisi, hem kurtarışları hem oyun kurulumundaki katkısıyla sarı-lacivertlilerin en iyisi oldu.

6 KURTARIŞLA "DUVAR" GİBİ DURDU

Karşılaşma boyunca tam 6 kritik kurtarış yapan Ederson, bu performansıyla Fenerbahçe'yi adeta ipten aldı. Kurtarışlarının 4'ü ceza sahası içinden gelirken, özellikle ilk yarıda yaptığı refleks müdahaleler dikkat çekti. Ayrıca 3 hava topu mücadelesini kazanan tecrübeli kaleci, rakip ceza sahası önündeki tehlikeleri başarıyla savuşturdu.

OYUN KURULUMUNDA DA FARKINI GÖSTERDİ

Sadece kalecilik performansıyla değil, oyun kurulumundaki etkinliğiyle de fark yaratan Ederson, 38 uzun pasın 20'sinde isabet sağladı. Bu istatistik, onun modern kalecilik anlayışını sahaya en iyi yansıtan isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

6 SENE SONRA AVRUPA KUPALARINDA TARİHİ PERFORMANS

Bu karşılaşmayla birlikte Ederson, Ekim 2019'dan (Manchester City–Atalanta) bu yana Avrupa kupalarındaki en yüksek kurtarış sayısına (6) ulaştı. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderini değiştiren isim olan Brezilyalı kaleci, bu performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu.

FENERBAHÇE'NİN GÜVEN SİMGESİ

Soğukkanlı duruşu, refleksleri ve liderliğiyle savunmaya güven veren Ederson, takımının Viktoria Plzen deplasmanından puanla dönmesinde başrolü oynadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma sonrası sosyal medyada Brezilyalı yıldızı "duvar" olarak nitelendirdi.