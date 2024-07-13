Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın

Her geçen gün ilginç olayların yaşandığı futbol dünyasında yine çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

ORTA SAHAYA KADAR GERİLDİ, ATIŞI KAÇIRDI

Somali Ligi'nde oynanan bir maçta ortaya çıkan görüntülerde penaltı atışı için orta sahaya kadar gerilen futbolcunun daha sonrasında koşarak kullandığı penaltıyı kaçırması olay oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada viral olan görüntülede kendinden emin bir şekilde atışı kullanmaya giden futbolcunun atışı kaçırdıktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.