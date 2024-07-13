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Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın

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Somali Ligi'nde atılan bir penaltı futbolseverlerin diline düştü. Penaltıyı kullanmak için orta sahaya kadar gerilen futbolcunun koşarak kullandığı atışı kaçırması kısa sürede viral oldu.

Her geçen gün ilginç olayların yaşandığı futbol dünyasında yine çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

ORTA SAHAYA KADAR GERİLDİ, ATIŞI KAÇIRDI

Somali Ligi'nde oynanan bir maçta ortaya çıkan görüntülerde penaltı atışı için orta sahaya kadar gerilen futbolcunun daha sonrasında koşarak kullandığı penaltıyı kaçırması olay oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada viral olan görüntülede kendinden emin bir şekilde atışı kullanmaya giden futbolcunun atışı kaçırdıktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Futbol Somali Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Ali :

Çok gerilmemiş be ya! Diğer kaleye kadar açılması lazımdı; ayıp etmiş...

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Ekadlan:

Ne var bunda. Atamamış. O kadar.

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Mehmet Tolu:

penaltıyı küçük çocuklarda böyle kullanır. ne kadar geri çekilirse top o kadar hızlı gider sanırlar

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