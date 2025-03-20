Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan haber var

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan haber var
Olay iddia: Gözaltına alınanlar arasında itirafçı olmak isteyenler var

Gündem yaratacak "itirafçı" iddiası! Doğruysa gözaltı sayısı katlanır
Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma başlatılacağı iddiasına yanıt

Yavaş'tan sıranın ona geldiği yönündeki iddiaya yanıt
İBB soruşturmasında aranan Emrah Bağdatlı telefonu evde bırakıp yurt dışına gitmiş

Kilit isim telefonu evde bırakıp yurt dışına gitmiş

Yok artık daha neler! Dünya devi Osimhen'i almak için 11 futbolcusunu yollayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor. İngiliz devi Chelsea, Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemek ve transfer maliyetini karşılamak için 11 oyuncusunu gözden çıkarmayı planlıyor.

Kiralık olarak geldiği Süper Lig devi Galatasaray'da göstederdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Osimhen için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre, Chelsea, Osimhen'in serbest kalma bedelini (75 milyon euro) ödemek ve Nijeryalı golcünün transfer maliyetini karşılamak için 11 ismi gözden çıkardı.

11 İSMİN KALEMİ KIRILDI

Chelsea'nin gözden çıkardığı isimler arasında Kepa Arrizabalaga, Alfie Gilchrist, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga, Joao Felix, Armando Broja ve David Datro Fofana bulunuyor.

Yok artık daha neler! Dünya devi Osimhen'i almak için 11 futbolcusunu yollayacak
Kaynak: Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

hahahahahaha. .... nasıl sıkıyorsunuz? bari destekli sıkın bari ????????

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

At yalanı sterlin kim bu kim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title