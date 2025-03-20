Yok artık daha neler! Dünya devi Osimhen'i almak için 11 futbolcusunu yollayacak

Kiralık olarak geldiği Süper Lig devi Galatasaray'da göstederdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Osimhen için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre, Chelsea, Osimhen'in serbest kalma bedelini (75 milyon euro) ödemek ve Nijeryalı golcünün transfer maliyetini karşılamak için 11 ismi gözden çıkardı.

11 İSMİN KALEMİ KIRILDI

Chelsea'nin gözden çıkardığı isimler arasında Kepa Arrizabalaga, Alfie Gilchrist, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga, Joao Felix, Armando Broja ve David Datro Fofana bulunuyor.