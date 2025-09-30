Yok artık daha neler Dean Saunders! Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma öncesi, iki kulübün de eski oyuncusu Dean Saunders dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz yorumcunun Galatasaray kadrosuna dair sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"1 PUANLA DÖNMEK İYİ SONUÇ"

Saunders, Liverpool'un İstanbul deplasmanında zorlanabileceğini belirterek, "Sahanın ölçüleri aynı. Tribünden kimse gelip sizi durduramaz. Her şey psikolojik, akıldan atmak lazım. Ama İstanbul'dan 1 puanla dönmek de iyi sonuç olur" dedi.

"GALATASARAY'DA LIVERPOOL'DA OYNAYACAK OYUNCU YOK"

İngiliz yorumcu, Galatasaray kadrosunu değerlendirirken tartışmalı ifadeler kullandı. Saunders, "Tek endişem hakemin atmosfere kapılıp kötü maç yönetmesi. Liverpool oyuncuları da taraftarın kendilerini etkilemesine izin vermemeli. Galatasaray'da Liverpool'un ilk 11'ine girebilecek seviyede bir oyuncusu yok" dedi.

"ATMOSFER TAM BİR CEHENNEM"

Galatasaray'daki dönemini övgüyle anan Saunders, Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferi "cehennem" olarak tanımladı. Saunders, "Galatasaray'da oynadığım dönemi çok sevdim. Muhteşem bir kulüp, inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Saat 19.00'da başlayan maç için taraftarlar 12.00'de stadyumda olurdu. Davullar, sarı-kırmızı meşaleler… Bazen sahayı göremiyorduk. Sparta Prag'a karşı oynamıştık, rakibe sadece acımıştım, çünkü bu atmosferle başa çıkmaları imkansızdı" dedi.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Saunders'ın "Galatasaray'da Liverpool'un ilk 11'ine girecek oyuncu yok" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız isimlere sahip kadronun küçümsendiğini savunarak deneyimli yorumcuya sert şekilde karşılık verdi.