Haberler

Yok artık daha neler Dean Saunders! Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yok artık daha neler Dean Saunders! Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool ve Galatasaray'ın eski yıldızı Dean Saunders, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz yorumcu, İstanbul'daki atmosferin etkileyici gücüne vurgu yaparken, Galatasaray kadrosuna dair tartışmalı ifadeler kullandı. Saunders'ın "Galatasaray'da Liverpool'un ilk 11'ine girecek oyuncu yok" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma öncesi, iki kulübün de eski oyuncusu Dean Saunders dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz yorumcunun Galatasaray kadrosuna dair sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"1 PUANLA DÖNMEK İYİ SONUÇ"

Saunders, Liverpool'un İstanbul deplasmanında zorlanabileceğini belirterek, "Sahanın ölçüleri aynı. Tribünden kimse gelip sizi durduramaz. Her şey psikolojik, akıldan atmak lazım. Ama İstanbul'dan 1 puanla dönmek de iyi sonuç olur" dedi.

"GALATASARAY'DA LIVERPOOL'DA OYNAYACAK OYUNCU YOK"

İngiliz yorumcu, Galatasaray kadrosunu değerlendirirken tartışmalı ifadeler kullandı. Saunders, "Tek endişem hakemin atmosfere kapılıp kötü maç yönetmesi. Liverpool oyuncuları da taraftarın kendilerini etkilemesine izin vermemeli. Galatasaray'da Liverpool'un ilk 11'ine girebilecek seviyede bir oyuncusu yok" dedi.

"ATMOSFER TAM BİR CEHENNEM"

Galatasaray'daki dönemini övgüyle anan Saunders, Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferi "cehennem" olarak tanımladı. Saunders, "Galatasaray'da oynadığım dönemi çok sevdim. Muhteşem bir kulüp, inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Saat 19.00'da başlayan maç için taraftarlar 12.00'de stadyumda olurdu. Davullar, sarı-kırmızı meşaleler… Bazen sahayı göremiyorduk. Sparta Prag'a karşı oynamıştık, rakibe sadece acımıştım, çünkü bu atmosferle başa çıkmaları imkansızdı" dedi.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Saunders'ın "Galatasaray'da Liverpool'un ilk 11'ine girecek oyuncu yok" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız isimlere sahip kadronun küçümsendiğini savunarak deneyimli yorumcuya sert şekilde karşılık verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.