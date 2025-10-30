Haberler

Yok artık daha neler Aboubakar! Yeni takımında resmen Messi oldu

Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye transfer olan Vincent Aboubakar, yeni takımında adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Kamerunlu golcü sadece 3 günde 2 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek ülke basınında manşetleri süsledi.

  • Vincent Aboubakar, Neftçi formasıyla ilk maçında 20 dakikada 1 gol ve 1 asist yaptı.
  • Aboubakar, Azerbaycan Kupası'nda 45 dakikada 2 gol attı.
  • Azerbaycan basını, Aboubakar'ın performansını '3 günde Neftçi'nin yıldızı oldu' ve 'Azerbaycan futboluna kalite kattı' başlıklarıyla manşetlerine taşıdı.

Mayıs ayında Hatayspor'dan ayrılan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, kısa süre önce sürpriz bir şekilde Azerbaycan ekibi Neftçi'ye imza attı. Takımına katılır katılmaz sahaya çıkan Aboubakar, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

LİGDE GOL VE ASİSTLE BAŞLADI

Aboubakar, Neftçi formasıyla ilk maçına Kebele karşısında çıktı. Sadece 20 dakika süre alan Kamerunlu forvet, bu kısa sürede 1 gol ve 1 asist yaparak takımının 2-0'lık galibiyetinde başrol oynadı.

KUPA MAÇINDA 45 DAKİKADA 2 GOL

Tecrübeli futbolcu, ikinci maçına ise Azerbaycan Kupası 2. turunda MOİK karşısında çıktı. Aboubakar, 45 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 2 gol attı ve Neftçi'nin 6-2'lik galibiyetine doğrudan katkı sağladı.

ÜLKE BASININDAN ÖVGÜ YAĞDI

Azerbaycan basını, Aboubakar'ın kısa sürede gösterdiği performansı manşetlerine taşıdı. Yerel gazeteler, Kamerunlu golcü için "3 günde Neftçi'nin yıldızı oldu" ve "Azerbaycan futboluna kalite kattı" başlıklarını kullandı.

ABOUBAKAR'IN YENİDEN DOĞUŞU

Kariyerinde Beşiktaş, Porto, Lorient ve Hatayspor gibi takımlarda forma giyen Vincent Aboubakar, Azerbaycan'daki yeni macerasında yeniden parlıyor. Tecrübeli forvetin, Neftçi ile sezonun geri kalanında takımın gol yükünü sırtlaması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
