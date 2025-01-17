Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Celta Vigo karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'ye yakalandı ve maç uzatmalara gitti. Real Madrid, uzatmalarda rakibini 5-2 mağlup ederek tur atladı.

ARDA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU

Madrid ekibi, 37. dakikada Mbappe ile öne geçerken 48. dakikada Vinicius Junior'un golüyle fark 2'ye çıkardı. Oyuna 70. dakikada giren Arda Güler, 77. dakikada ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Celta Vigo, 83. dakikada Bamba ve 90+1'de Marcos Alonso'nun golleriyle geri dönerek mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

ARDA'DAN 2 ASİST

Real Madrid, 108. dakikada Arda Güler'in asistinde Endrick'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti. Fede Valverde 112. dakikada sahne aldı ve skoru 4-2'ye getirdi. Son sözü 119. dakikada Endrick söylerken asisti yinne Arda Güler yaptı ve Real Madrid sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak tur atladı.