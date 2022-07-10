Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumu kötüye gidiyor: Entübe edildi

Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uluç'tan bir kötü haber daha geldi.

HINCAL ULUÇ ENTÜBE EDİLDİ

Galatasaray'ın eski yöneticisi Uram Aküzüm Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi'ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bir süre önce ayağı kırılan Hıncal Uluç, A Spor'daki programlarına evinden katılmıştı. Son zamanlarda gıda almada sorunlar yaşadığı bilinen Uluç, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis'te bitirmiştir. 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüş, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Yankı'da çalışmaya başladı. Yankı'daki ekip, eski Yenigün ekibi olduğu için uyum sorunu yaşamamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazmıştır. 1990 yılında Sabah'ta yazmaya başlayan Uluç, 1994 yılında uğradığı bir silahlı saldırı sonucu topuğundan vurulmuştur. 2004 senesinde Antalya Valisi Alaaddin Yüksel hakkında yazdığı bir yazıdan dolayı 2008 senesinde 1 ay hapis ve 898 YTL para cezasına çarptırılmıştır.

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