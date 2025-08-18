Yoğun bakıma kaldırılan Ali Şen'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Ali Şen'den haber var
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Bodrum'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ali Şen'in oğlu Metin Şen sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada babasının durumunun iyi olduğunu belirtirken, bugün hastaneden çıkaracaklarını ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen, yoğun bakımda tedavi altına alındığı aktarılırken oğlu Metin Şen'den son durum hakkında açıklama geldi.

YAKINLARINI TANIMIYOR, KONUŞAMIYOR

Bodrum'daki özel hastanede yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki Ali Şen'in konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı bilgisi yakınları tarafından aktarıldı.

"BABAM TABURCU OLACAK"

Oğlu Metin Şen, babasının son durumunun iyi olduğunu ve bugün hastaneden çıkacaklarını aktardı. Şen, "Babamın sağlık durumu gayet iyi...Tedbiren yoğun bakımdaydı...Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise... Endişelenecek bir konu yok.. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

