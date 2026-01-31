Haberler

Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. 7 maçlık galibiyet hasretini dindiren Karadeniz ekibi, puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı. Samsunspor'un galibiyet golünü yeni transfer Jaures Assoumou attı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise henüz galibiyet elde edemedi.

  • Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
  • Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de takımının başında henüz galibiyet elde edemedi.
  • Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa ile Süper Lig'deki performansı 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetten oluşuyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

GOL 90+2'DE GELDİ

Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, Samsunspor aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Konuk ekibe üç puanı getiren golü, yeni transfer Jaures Assoumou kaydetti.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu galibiyetle Samsunspor puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

EMRE BELÖZOĞLU GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de takımının başında henüz galibiyet elde edemedi. Deneyimli teknik adamın ligdeki galibiyet hasreti bu maçla birlikte sürdü.

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa ile henüz Süper Lig'de galibiyet alamadı

  • 3 beraberlik
  • 3 mağlubiyet
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt