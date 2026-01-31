Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. 7 maçlık galibiyet hasretini dindiren Karadeniz ekibi, puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı. Samsunspor'un galibiyet golünü yeni transfer Jaures Assoumou attı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise henüz galibiyet elde edemedi.
GOL 90+2'DE GELDİ
Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, Samsunspor aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Konuk ekibe üç puanı getiren golü, yeni transfer Jaures Assoumou kaydetti.
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Bu galibiyetle Samsunspor puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
EMRE BELÖZOĞLU GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de takımının başında henüz galibiyet elde edemedi. Deneyimli teknik adamın ligdeki galibiyet hasreti bu maçla birlikte sürdü.
- 3 beraberlik
- 3 mağlubiyet