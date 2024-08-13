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Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille'e elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile fotoğrafı "Aşkın olayım" şarkısıyla hikayesinde paylaştı.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki uzatmalara giden rövanş maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti. Fransız ekibinin 118. dakikadaki penaltı golüne engel olamayan sarı-lacivertlilerin Devler Ligi defteri kapandı ve hasret 16 yıla çıktı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de Fenerbahçe'nin elendiği maç sonrasında sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım yaptı.

BATSHUAYI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile fotoğrafı hikayesinde paylaşarak "Aşkın olayım" şarkısını ekledi. Fenerbahçe'yi eleyen Lille de gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu.

İşte o paylaşım;

Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

Özgür Yurtseven:

Bayrak bilmez vatan bilmez akç

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Mustafa Tukat:

Bu resmin Fenerbahçe yenilgisi ile ne alakası var? Milleti gaza getirmeyin boşu boşuna…

21
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oltan afatsum:

sende karakter ne gezer

16
10
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Caner Alp:

Boynozlu pzvenk

9
17
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Kerem Bilgili:

Bırakın yalan haber yapmayı adam paylaşalı 1 saati geçmiş fener ozaman 1-0 öndeydi maç uzatmalar oynanıyordu

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Veysel null:

Avrupa da büyükekşi varmış gibi çek panpa. HAHAHAHAHAHA

11
6
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Yasar Unal:

FB bu gece elendi eyvallah. Zaten takım şu haşiyle Şampiyonlar liginde çok ilerleyemezdi. Bakalım GS nereye kadar gidebilecek.? Her ne kadar acemilik ve hataları eleştirsem de FB'nin Lille gibi en az kendi değeri kadar pahalı ama genç ve dinamik bir kadro karşısında özellikle İstanbul'da ortaya koyduğu futbolun ilerisi için umut verici olduğunu, ayrıca üst seviye bir 6 numaranın FB'ye seviye atlatacağını şu anda Dzeko ve Neysri'den daha iyi durumda olan Cenk'in de daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum.

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Kerem Bilgili:

İnsanları galayana getirmek nekadar kolay bi haber yap at hemen inanıyorlar ardında salla hemen okadar kolay adamın paylaşım yaptığı saate bakın fb önde ozaman herzaman paylaşım yapıyor takip edin anlarsınız :)

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