Yine Emre Belözoğlu yine olay! Bu kez taraftarla birbirine girdi

Ankaragücü'nün Pendikspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu kendisine sözlü tacizde bulunan taraftarların üzerine yürüdü.

HALİL UMUT MELER OLAYI ÇABUK UNUTULDU

11 Aralık'taki karşılaşmada 1-1 biten maçın ardından Faruk Koca sahaya girerek hakem Meler'e yumruk atmış, yanındaki bazı kişiler de aldığı darbeyle yere düşen Meler'in kafasına tekme atmıştı. Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan hakem Halil Umut Meler, sarı lacivertli kulübün çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'nu suçlayan açıklamalarda bulunmuş olayları Emre Belözoğlu'nun provoke ettiğini birçok kişinin sonrasında kendisinden özür dilerken Belözoğlu'nun özür dilemediğini iddia etmişti. Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu ise Meler'in yönelttiği suçlamalar sonrası tesislerde gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Meler'den özür dilediğini savunmuştu.

TARAFTARLA BİRBİRİNE GİRDİ

Olayların ardı arkası kesilmezken Belözoğlu gergin tavırlarına devam ettiği görüntülendi. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı bitiminde bir taraftarla kısa süreli tartışma yaşadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

O anlar foto muhabiri Murat Akbaş tarafından kayda geçildi. Son dönemdeki hal ve hareketleri çokça eleştirilen Belözoğlu'nun taraftar ile girdiği tartışma sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.