Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, Tarık Sezgün'ü transfer etti. Takım, Anadolu Efes ve Frutti Ekstra Bursaspor deneyimine sahip olan 2.12 boyundaki genç oyuncuyla anlaşma sağladı.

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yılyak Samsunspor Basketbol, Tarık Sezgün'ü transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kariyerine Anadolu Efes'te başlayan ve son olarak Frutti Ekstra Bursaspor'da oynayan 2001 doğumlu 2.12 boyundaki Tarık Sezgün ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.