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Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5-2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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