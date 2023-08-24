Yılport Samsunspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik ve duran top çalıştı. Emre Kılınç'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Rondo, baskı ve geçiş oyunu ile başlayan idmanda futbolcular taktik ve duran top çalıştı.

Kırmızı-beyazlı oyuncular, Emre Kılınç'a doğum günü sürprizi yaptı.

Tesislerde gerçekleştirilen sürpriz kutlamada teknik direktör Eroğlu, teknik heyet ve futbolcular, Emre Kılınç'ın yeni yaşını kutladı. Emre, doğum günü pastasını takım kaptanı Moryke Fofana'nın elinden yedi.