Yılport Samsunspor, Bolu'da antrenmanlarını sürdürdü
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, Bolu'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Gerede ilçesinde kamp yapan takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Yeni transfer Kingsley Schindler ise antrenmanda ayrı çalıştı. Yarın Bodrumspor ile hazırlık maçı yapacaklar.
Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmayla günü tamamladı.
Yılport Samsunspor'un yeni transferi Kingsley Schindler, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.