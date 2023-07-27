Yılport Samsunspor, Bolu'da antrenmanlarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, Bolu'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Gerede ilçesinde kamp yapan takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Yeni transfer Kingsley Schindler ise antrenmanda ayrı çalıştı. Yarın Bodrumspor ile hazırlık maçı yapacaklar.