Yılmaz Vural'dan Montella'ya zehir zemberek sözler

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'a 3-1 kaybettiği maçla birlikte UEFA Uluslar A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını kaçırınca ay-yıldızlıların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, hedef tahtasına oturtuldu. Teknik direktör Yılmaz Vural da Montella'yı çarpıcı ifadelerle eleştirdi.

"MONTELLA, KEREM'İN FUTBOLCULUK HAYATIYLA OYNUYOR"

Radyospor'a konuşan Yılmaz Vural, "Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun futbolculuk hayatıyla oynuyor. Kerem'in o mevkiide ne işi var. Kerem, 1.90 boyunda iki stoperin arasında oynamasının anlamı ne? Sağa sola koşmaktan, iki net pozisyonda yanlış vuruş yaptı. Oradan top dışarı atılır mı? Kerem bir pivot santrafor değil ki, ısrarla iki stoperin arasına atıyorsun. Montella, Kerem'i orada perişan ett. Bir santrafor tercihi yapacaksan Enen ve Bertuğ gibi oyuncular var" dedi.

"ROMA, MONTELLA'YI ALSIN GÖTÜRSÜN"

Vural, sözlerinin devamında " Roma'dan rica ediyorum, lütfen hemen alın götürün Montella'yı Ranieri'nin yerine. 636 tane teknik direktörü olan bir Türkiye'nin kendi içinden bir Montella çıkaramaması, ne kadar ayıp... Bu insanlara yapılan saygısızlık. Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının maçında 70 bin kişi İstiklal Marşı okuyor. Teknik direktör İtalyan... Roma takımından rica ediyorum Montella'yı bir an önce alıp, götürsün buradan" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER'E ÇOK YÜK BİNDİ"

Arda Güler'e de değinen Yılmaz Vural, "Arda Güler'e çok yük bindirdik. Çlahnaoğlu da olmayınca ona liderlik vasfı verdik. Geri geliyor, savunma yapıyor, hücuma katkı sağlıyor. Arda'nın Real Madrid'teki durumu için buradan yorum yapmak doğru değil. Ama çok güçlenmiş. Arda'nın farkı çok net. Ama takımı yönet, oyunu kur. Takımın lideri konumunda. Şu aşamada bu kadar genç oyuncuya bu kadar yük bindirmemek lazım. Bu onu hataya sürüklüyor. İş bitireceği zaman yanlış paslar atıyor. Vuruş tekniği iyi olduğu yerden kaleye yakın yerlerden çok gol kaçırıyor. Ona taşıyabileceğinden daha fazla yük vermemek gerekir" şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİLERİNDEN MOURINHO DA NASİBİ ALDI

Yılmaz Vural, ısrarla yabancı teknik direktör tercih edilmesine karşı olduğunu belirtirek "Bu kadar yabancı hayranı olmayalım. Mourinho geldi, ismi Mourinho olmasa Fenerbahçe onu şimdiye kadar göndermişti" değerlendirmesini yaptı.