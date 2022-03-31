Yılmaz Vural koltuğu kaptırdı! Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı oldu
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Sakaryaspor'la Yılmaz Vural arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Vural son maçı tribünden izlemişti ancak pürüz çıktı. Sakaryaspor, Vural'ın yerine Tuncay Şanlı'yı teknik direktörlüğe getirdi.
TFF 2. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'da Yılmaz Vural'la anlaşma sağlanamadı. Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu.
OLUMSUZ SONUÇLANDI
Sakaryaspor'da göreve Yılmaz Vural'ın geçmesi bekleniyordu. Vural son maçı tribünden takip etmişti ancak görüşmelerde pürüz çıktı. Sakaryaspor'da göreve Tuncay Şanlı getirildi.
BAŞLADIĞI YERDE
Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan Tuncay Şanlı, 2016-2017'de de Sakarya'da görev yapmıştı.