Yılmaz Vural koltuğu kaptırdı! Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı oldu

TFF 2. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'da Yılmaz Vural'la anlaşma sağlanamadı. Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu.

OLUMSUZ SONUÇLANDI

Sakaryaspor'da göreve Yılmaz Vural'ın geçmesi bekleniyordu. Vural son maçı tribünden takip etmişti ancak görüşmelerde pürüz çıktı. Sakaryaspor'da göreve Tuncay Şanlı getirildi.

BAŞLADIĞI YERDE

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan Tuncay Şanlı, 2016-2017'de de Sakarya'da görev yapmıştı.