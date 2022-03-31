Yılmaz Vural koltuğu kaptırdı! Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı oldu - Haberler

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Yılmaz Vural koltuğu kaptırdı! Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Sakaryaspor'la Yılmaz Vural arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Vural son maçı tribünden izlemişti ancak pürüz çıktı. Sakaryaspor, Vural'ın yerine Tuncay Şanlı'yı teknik direktörlüğe getirdi.

TFF 2. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'da Yılmaz Vural'la anlaşma sağlanamadı. Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu.

Yılmaz Vural'ın yerini aldı! Tuncay Şanlı resmen teknik direktör oldu

OLUMSUZ SONUÇLANDI

Sakaryaspor'da göreve Yılmaz Vural'ın geçmesi bekleniyordu. Vural son maçı tribünden takip etmişti ancak görüşmelerde pürüz çıktı. Sakaryaspor'da göreve Tuncay Şanlı getirildi.

Yılmaz Vural'ın yerini aldı! Tuncay Şanlı resmen teknik direktör oldu

BAŞLADIĞI YERDE

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan Tuncay Şanlı, 2016-2017'de de Sakarya'da görev yapmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Sakaryaspor, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

By_Sherlock:

Sakaryaspor ligde 4 puan farkla lider, hoca yetersiz diye kovuldu, başka ülkede böyle saçmalıklar varmıdır acaba ?

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