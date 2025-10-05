Haberler

Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Sarıyer'i deplasmanda 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Sarıyerspor, 18 ve 90+7'nci dakikalarda penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Sarıyerspor ile Serhat Sütlü'nün ekibi Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryapsor, 2-1 kazandı.

2 PENALTI KAÇTI, 90+1'DE 3 PUAN

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Eren Erdoğan ve 90+1. dakikada Umechi Akuazaoku kaydetti. Sarıyer'in tek golü, 78. dakikada Julien Anziani'den geldi. Sarıyerspor, 18. dakikada Adrien Regattin ve 90+7. dakikada ise Khouma Babacar ile penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, puanını 11'e yükseltti. Sarıyer ligde 4 puanda kaldı. Sarıyer, gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

