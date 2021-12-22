Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor - Haberler

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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Teknik direktör Yılmaz Vural adının Fenerbahçe'yle anılması ve sarı-lacivertli taraftarların kendine olan ilgisinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Yine trend olmuşum" diyen deneyimli hoca paylaşımında, "Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası hoca arayışı devam ederken Yılmaz Vural ismi yine gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından büyük destek alan deneyimli hoca sosyal medyadan teşekkür etti.

"HER ŞEYİN HAYIRLISI"

Yılmaz Vural yaptığı paylaşımda, "Yine trend topic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşıma, sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağdı.

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni yağıyor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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Yorumlar (4)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şans verilmeli artık , kimlere kimlere şans verildi bu takımda bir Yılmaz Hocaya verilmedi ayıp ayıp , yıllardır adam yanıp tutuştu Fenerbahçe diye

Cevap Yaz 2 25 Yayından Kaldır
rizeli:

yılmaz hoca fenerin terim i olur.

Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
Recep Dagci:

Ben bir Galatasaraylıyım Yılmaz hocayı çok seviyorum Yılmaz hoca fenerin başına geçsin o gidene kadar Fenerbahçeyi tutarım o derece seviyorum :))

Cevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
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