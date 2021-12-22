Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı! Sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağıyor
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Teknik direktör Yılmaz Vural adının Fenerbahçe'yle anılması ve sarı-lacivertli taraftarların kendine olan ilgisinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Yine trend olmuşum" diyen deneyimli hoca paylaşımında, "Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası hoca arayışı devam ederken Yılmaz Vural ismi yine gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından büyük destek alan deneyimli hoca sosyal medyadan teşekkür etti.
"HER ŞEYİN HAYIRLISI"
Yılmaz Vural yaptığı paylaşımda, "Yine trend topic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşıma, sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağdı.