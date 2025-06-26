Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
Jonathan David, Juventus ile her konuda anlaşmaya vardı. Kanadalı golcü, yıllık 6 milyon euro maaş + 2 milyon euro bonus kazanacak.
İsmi Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Jonathan David'den Sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.
JUVENTUS İLE ANLAŞTI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Lille'den ayrılarak serbest statüde yer alan Kanadalı forvet Jonathan David, Juventus ile anlaşma sağladı. Haberde, Torino ekibinin David'i her konuda ikna ettiği belirtildi.
YILLIK MAAŞI
Damien Comolli'nin transfer süreciğini ABD'de sürdürdüğü belirtilirken, Jonathan David'in yıllık 6 milyon euro artı 2 milyon euro bonus kazanacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 49 maça çıkan David, 25 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.