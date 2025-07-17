Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Süper Lig'den birçok talibi bulunan ve her takımdan yıllık 2.5 milyon euro maaş istediği iddia edilen Ali Sowe, geride bıraktığımız sezonda formasını giydiği Çaykur Rizespor ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden anlaşmaya vardı.
3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Kulüp, deneyimli oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen deneyimli oyuncu kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
YILLIK 2.5 MİLYON EURO İSTİYORDU
Yıldız golcünün ismi Süper Lig'de Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Antalyaspor'la anılmış ancak oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro maaş istediği iddia edilerek transferleri gerçekleşmemişti. Ali Sowe'un Karadeniz ekibinden yılda ne kadar kazanacağı açıklanmadı.
SEZON PERFORMANSI
Kontrollerin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Ali Sowe, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 40 resmi maçta görev almış ve takımına 19 gollük katkı sağlamıştı.