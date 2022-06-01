Yıllardır bekleniyordu sonunda oldu! Manchester United, yıldız futbolcuyla yolları resmen ayırdı - Haberler

6 sezondur Manchester United forması giyen Paul Pogba, İngiliz devindeki macerasının sonuna geldi. Kırmızı Şeytanlar, Fransız yıldızla yolları ayırdıklarını açıkladı.

POGBA'YA TEŞEKKÜR ETTİLER

Manchester United'dan Pogba için yapılan açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu, Manchester United formasıyla çıktığı 233 maçta 39 gol ve 51 asistlik performans gösterdi.

YENİ ROTASI JUVENTUS OLABİLİR

Pogba'nın yeni rotasının eski kulübü Juventus olacağı belirtildi. İtalyan devinin, Fransız futbolcuya yıllık 7.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif ettiği belirtildi.

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