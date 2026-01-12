Haberler

Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret

Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 Ocak'ta Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'deaAntrenmanı, geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve Miroslav Stoch da izledi.

  • Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçını oynayacak.
  • Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Bruno Alves ve Miroslav Stoch, takımın antrenmanını izlemek için sürpriz bir ziyaret yaptı.

Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

ISINMA VE ÇABUKLUK HARKETLERİ

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

BRUNO ALVES VE STOCH'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması da giyen ve birçok başarıya imza atan Bruno Alves ile Miroslav Stoch, sarı-lacivertlilere sürpriz bir ziyarette bulunarak idmanın bir bölümünü izledi.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş sözleşmesini feshetti! Yıldız oyuncuya veda
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu