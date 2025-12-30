Haberler

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana
Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 15 yaşındayken Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza ile olan bir fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı. Bu fotoğraf her iki takımın taraftarları tarafından kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

  • 2008 yılında Barcelona U16 takımında oynayan 15 yaşındaki Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza ile bir fotoğraf çekildi.
  • Fotoğrafta Mauro Icardi, Brezilya milli takım formasını elinde tutuyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza ile gençlik yıllarından kalma unutulmaz bir fotoğraf yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ALEX DE SOUZA VE ICARDI YAN YANA

Paylaşılan fotoğrafta, 2008 yılında Barcelona U16 takımının formasını giyen 15 yaşındaki Mauro Icardi'nin yurt dışında sezon başı kampında bulunan Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza ile birlikte fotoğraf çekildiği görüldü. Arjantinli futbolcunun elinde Brezilya milli takım formasını tuttuğu gözlemlendi.

'İKİ EFSANE BİR ARADA'

Bu anlamlı kare, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını bir araya getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede on binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Taraftarlar, "Bir kare iki efsane', 'İkisi de Süper Lig'e damga vurdu' gibi yorumlarda bulundu. Bu anlarla birlikte futbol dünyasının nostaljik ve güzel anlarından biri daha gün yüzüne çıktı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Alexteki orta kesme, şutlar, nokta atışları ancak Messi'de var. İcardi sadece kale ağzında gelen topu içeri atan yetenekli bir bitirici. Alex çok estetik bir futbolcuydu ve ayağı sihirli gibiydi. Alex efsanedir (not: fenerli değil)

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAx:

Bir alexin varsa sirtin kolay kolay yere gelmez gs liyim

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınazım arat:

Alex, Fener bana yamuk yapar ise intikamımı al demis. İcardi de en az Alex kadar delikanlidir. Ali koçun kabusu oldu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

