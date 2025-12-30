Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza ile gençlik yıllarından kalma unutulmaz bir fotoğraf yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ALEX DE SOUZA VE ICARDI YAN YANA

Paylaşılan fotoğrafta, 2008 yılında Barcelona U16 takımının formasını giyen 15 yaşındaki Mauro Icardi'nin yurt dışında sezon başı kampında bulunan Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza ile birlikte fotoğraf çekildiği görüldü. Arjantinli futbolcunun elinde Brezilya milli takım formasını tuttuğu gözlemlendi.

'İKİ EFSANE BİR ARADA'

Bu anlamlı kare, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını bir araya getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede on binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Taraftarlar, "Bir kare iki efsane', 'İkisi de Süper Lig'e damga vurdu' gibi yorumlarda bulundu. Bu anlarla birlikte futbol dünyasının nostaljik ve güzel anlarından biri daha gün yüzüne çıktı.