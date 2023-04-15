Yıllar sonra Kadıköy'e geldi! Nani, Fenerbahçe taraftarına umut dağıttı

Fenerbahçe'nin Van Persie, Kjaer, Meireles, Diego Ribas, Bruno Alves gibi yıldızları bir araya getirdiği kadroda yer alan Luis Nani, eski takımının maçını izlemek için Kadıköy'e geldi. Unutulmaz futbolcu, Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Nani'nin açıklamaları:

"Fenerbahçe Stadyumu'na gelmek, evime dönmek çok büyük bir mutluluk. Fenerbahçe benim için her zaman özel. Havalimanında taraftarların beni karşılamasını hiçbir zaman unutmuyorum. Benim için çok özel anlardı. Zaten bir oyuncu, böyle karşılandığı zaman, çok iyi karşılık vermek ister. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Kalpten, koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HER ŞEY MÜMKÜN

Şu an için her şey mümkün. Fenerbahçe harika oyunculardan kurulu bir takım. Aynı zamanda harika bir teknik adama sahip. Türkiye ligi, çok rekabetçi bir lig. Şu anda Galatasaray iyi gidiyor. Bu akşam oynayacağımız maçı şüphemiz kazanmak durumundayız onların üzerindeki baskıyı arttırmak için. Başarı, şampiyonluk mümkün Fenerbahçe için. Ama bunun için istikrarlı bir şekilde devam etmek gerekiyor. Fenerbahçe, istikrarlı bir şekilde devam ederse şampiyonluk şansı fazlasıyla yüksek."