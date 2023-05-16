Yılın transferini hangisi yapacak? Süper Lig devleri, Hakim Ziyech için kılıçları çekti

Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'e Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Faslı futbolcu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Hakim Ziyech için aynı iddialar yine tekrarlandı. Faslı yıldız için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edildi.

ZIYECH'İ İSTİYORLAR

Fransız basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakan Hakim Ziyech ile ilgileniyor. İki takımın da Faslı yıldızı, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SKOR ÜRETEMEDİ

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 23 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 2 asist yapabildi.