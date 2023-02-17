Yılın transferi gerçekleşiyor! Aubameyang, Fenerbahçe'ye imza atmak için tek şart sundu

Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Pierre-Emerick Aıbameyang'ın maaş yükünü Chelsea ile paylaşmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu görüşmeler devam ederken Gabonlu yıldızın, Barcelona ile anlaşma sağladığı ve Chelsea'nin sezon sonunda Katalan ekibine gitmesine izin verirse, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayabileceği belirtildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak Gabonlu yıldız tek bir şart sürerek sarı-lacivertlilerde forma giymeyi kabul etti.

CHELSEA İLE PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile maaş pazarlığını sürdürüyor. Görüşmeler devam ederken Gabonlu yıldız, sarı-lacivertli formayı giymek için tek bir şart sundu.

BARCELONA'YA TRANSFER OLMA ŞARTI SUNDU

33 yaşındaki golcü, yeni sezon için Barcelona ile anlaşma sağladı. Aubameyang'ın, Chelsea'nin sezon sonunda bu transferi konusunda kendisine kolaylık sağlaması durumunda Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yaktığı belirtildi.