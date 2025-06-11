Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, listede bulunan isimlerle yakından temas kurup harekatı başlattı.

ANLAŞMA NOKTASINA GELİNDİ

Fenerbahçe ile kontratı sona eren Osayi Samuel'le anlaşma noktasına gelindi. Beşiktaş, Nijeryalı sağ bek için teklifini senelik 2.5 milyon euro'ya yükseltti ve anlaşma noktasına gelindi. Beşiktaş, Samuel transferini kısa sürede resmiyete dökmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Osayi Samuel, Fenerbahçe ile köprüleri tamamen yaktı. Kendisine ait sosyal medya hesaplarındaki Fenerbahçe yazılarını kaldıran ve bio'sundaki alanı boş bırakan Nijeryalı futbolcu, ayrılık sinyalini verdi. Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi, istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek.

2021'den bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 178 maçta 7 gol attı ve 15 asist yaptı.